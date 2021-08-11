Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды11 августа 2021 16:26

Тверской самодеятельный ансамбль «КалиНА-АРТ» выступит на фестивале «Вместе мы – Россия»

Межрегиональный фестиваль соберёт артистов и мастеров из 12 регионов России и Беларуси
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ансамбль Тверского областного Дома народного творчества «КалиНА-АРТ».

Ансамбль Тверского областного Дома народного творчества «КалиНА-АРТ».

Фото: ПТО

«КалиНА-АРТ» - ансамбль Тверского областного Дома народного творчества. Артисты исполняют народную музыку. В августе артистам предстоит выступить на большом межрегиональном фестивале национальных традиций и творчества «Вместе мы – Россия». Он пройдёт 20 и 21 августа в городе Советске (Калининградская область).

В Советск приедут мастера и артисты из двенадцати регионов России и Республики Беларусь. На фестивале развернётся большая ярмарка народного творчества с открытыми мастерскими народных умельцев.

В рамках фестивальных мероприятий также запланирован круглый стол на тему развития и сохранения народной культуры «Этнокультурная деятельность, как форма укрепления межнационального согласия народов России. Традиции и современность».