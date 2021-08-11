Женщина хотела купить щенка и нарвалась на мошенников в Твери

Женщина лишилась денег по вине интернет-мошенника Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 35-летняя жительница Твери. Женщина рассказала, что по объявлению в интернете хотела купить собаку породы континентальный той-спаниель. Лжепродавец сообщил, что собаки уже забронированы и нужно внести предоплату.

Незнакомец скинул женщине ссылку, она ввела реквизиты, подтвердила данные и лишилась денег на счете. Ущерб составил 33 000 рублей. Продавец на связь больше не вышел и объявление удалил.

По статье "Мошенничество" возбуждно уголовное дело. Подозреваемого разыскивает полиция.