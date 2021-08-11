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Общество11 августа 2021 13:23

По настоянию прокуратуры в Нелидово ограничили доступ в заброшенные здания

Нарушители привлечены к ответственности
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

В Нелидовском городском округе прокуратурой выявлены три потенциально опасных административных здания, доступ в которые не ограничен посторонним лицам.

В зданиях бывшей школы, бани и автозаправки отсутствуют двери, а также не закрыты оконные проемы.

По результатам проверки Нелидовской межрайонной прокуратурой в адрес организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Нарушения устранены. Доступ в здания ограничен.