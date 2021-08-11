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Общество11 августа 2021 12:45

В Тверской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Рулев

Соболезнования выразил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Ивану Андреевичу Рулеву было 96 лет

Ивану Андреевичу Рулеву было 96 лет

Фото: ПТО

10 августа на 97-ом году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы, Почетный гражданин Тверской области, Конаковского района и города Конаково Иван Андреевич Рулев. Соболезнования родным и близким направил губернатор Игорь Руденя.

- Иван Андреевич был олицетворением поколения победителей, людей, посвятивших себя служению Отчизне. Отдав более 30 лет Вооруженным Силам, внес важный вклад в сохранение и продолжение офицерских традиций, в подготовку новых поколений военнослужащих, в патриотическое воспитание молодежи. До последних дней он был активным участником ветеранского движения, – отметил Игорь Руденя.

Иван Андреевич Рулёв ушел на фронт в 1943 году, командовал телефонным отделением роты. Воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Был контужен.

Иван Андреевич Рулёв награжден Орденами Славы I, II и III степени, Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Дружбы, Почетным знаком Губернатора «Крест святого Михаила Тверского».

После войны служил в Вооруженных Силах, работал инженером в Конаково, возглавлял президиум Конаковской районной организации ветеранов.

В сентябре 2020 года награжден Орденом Почёта.