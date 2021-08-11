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Общество11 августа 2021 10:26

Житель Тверской области заплатит неустойку за долги по алиментам

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Алиментщик заплатит неустойку за долги

Алиментщик заплатит неустойку за долги

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Кувшиновского района обратилась мать двоих детей и сообщила, что отец не исполняет обязанности по выплате алиментов.

Установлено, что мужчина несколько месяцев не платил алименты на содержание дочери и сына.

Надзорным органом в суд направлено исковое заявление о взыскании неустойки от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки в размере более 10 тысяч рублей

Исковые требования прокурора удовлетворены, судебное решение в законную силу не вступило.