Жительница Твери отмечает вековой юбилей

Зоя Петровна Андреева. Фото: ПТО

10 августа 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны, жительнице Твери Зое Петровне Андреевой. Слова признательности в юбилей ей выразил губернатор Игорь Руденя.

- В Вашей биографии отразились важнейшие страницы истории нашей страны. Вы развивали отечественную промышленность, в годы Великой Отечественной войны не щадили сил для Победы. В мирное время внесли большой вклад в укрепление нашей Родины. У вашего поколения мы учимся верить в свои силы и честно трудиться. Спасибо за все, что сделано Вашими руками для тверской земли и всей нашей страны, - обратился к Зое Петровне Игорь Руденя.

Зоя Андреева родилась в Твери. В довоенное время работала чертёжницей на вагонзаводе.

В 1941-ом рыла окопы, участвовала в оборонительных работах. С 1942-го по 1948-ой трудилась техником-конструктором в воинской части №2462.

После войны Зоя Петровна работала в гарнизонах по месту службы супруга-военного.