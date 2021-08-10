Русло реки в Андреаполе чистят от поваленных деревьев

В Андреаполе чистят русло реки Фото: ПТО

В Андреаполе Тверской области продолжается ликвидация последствий урагана, который обрушился на город 2 августа.

Специалисты аварийно-спасательной службы чистят от поваленных деревьев русло реки Городня.

С начала работ в районном центре восстановлено 58 жилых домов, расчищено 80 участков улиц Промысловая, Горки, Зелёная, Авиаторов, собрано и вывезено 4000 тонн мусора, расчищено 9 га территорий земель лесного фонда от поваленных деревьев, установлены 92 бетонные опоры ЛЭП и 50 фонарей уличного освещения, протянуто 3200 метров проводов.

Жителям помогают восстанавливать крыши и заборы. Создан запас строительных материалов. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу завершить работы по восстановлению в кратчайшие сроки.

Люди, оставшиеся без жилья, получат поддержку. Будет куплено семь домов, в оперативном режиме ведётся подготовка необходимых документов для оформления и передачи жилья.

Помощь будет оказана детям из семей, пострадавших в результате стихийного бедствия. Им помогут с покупкой школьной формы и учебных принадлежностей, воспитанникам детских садов предоставят наборы для развития и творчества.

Работы на месте продолжаются. Открыта горячая линия по круглосуточному телефону: 8-4822-39-09-82.