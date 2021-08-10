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Общество10 августа 2021 11:25

Прокуратура помогла девушке-сироте с жильем в Тверской области

Ей предоставят квартиру
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Прокурор через суд добился жилья для сироты Фото: архив "КП"

Прокурор через суд добился жилья для сироты Фото: архив "КП"

В Торжокскую межрайонную прокуратуру обратилась 23-летняя девушка, оставшаяся без попечения родителей, поскольку ее родители лишены родительских прав.

Девушка не имеет собственного жилья и живет у опекунов. С 2018 года она стоит в очереди на получение жилья, но квартиру так и не получила.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации муниципального образования Торжокского района обеспечить девушку жилым помещением за счет средств бюджета Тверской области.

Требования прокурора удовлетворены, исполнение решения находится на контроле.