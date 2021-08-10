Житель Тверской области присвоил деньги из чужой барсетки

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 78-летний житель Бологовского района с заявлением о краже. Заявитель рассказал, что днем ехал на рейсовом автобусе из Вышнего Волочка в Бологое, по прибытии на станцию не нашел свою барсетку.

Правоохранители выехали на место происшествия. При проверке было установлено, что к краже может быть причастен 33-летний житель Вышневолоцкого городского округа. Мужчина ведет ассоциальный образ жизни, нашел барсетку на Привокзальной площади. В сумке были деньги в сумме 50 000 рублей.

Мужчина взял деньги и купил знакомым выпивку, а барсетку выкинул.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде.