Житель Твери украл у собственного работодателя шуруповёрт и брусчатку

За кражу инструмента и плитки на нечистого на руку работника завели уголовное дело. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О краже имущества в полицию заявил 39-летний житель Твери. Он сообщил, что имеет небольшое производство по изготовлению тротуарной плитки. Оно было организовано в личном гараже потерпевшего.

Из гаража кто-то и "увёл" брусчатку и шуруповёрт. Убыток составил десять тысяч рублей.

Оперативники выехали на место. Изучили все обстоятельства, опросили возможных свидетелей кражи. Обошли возможные места сбыта краденого. Итог их работы оказался неожиданным.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что к краже причастен 40-летний житель областного центра, который подрабатывал у потерпевшего на производстве тротуарной плитки, - сообщает пресс-служба управления МВД по Тверской области.

Злоумышленник задержан. Он признался в содеянном. Выяснилось, что он успел продать плитку, пока хозяина не было на месте. А уходя, прихватил шуруповёрт. Который тоже продал знакомому таксисту. Деньги "работник" успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (часть 2 статьи 158 УК РФ). Подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.