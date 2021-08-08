В Твери опрокинулся микроавтобус, водитель получил множественные травмы

Водитель перевернувшейся машины получил переломы рёбер и травмы головы и живота. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

8 августа в Твери на перекрёстке улиц Зинаиды Коноплянниковой и Красина опрокинулся микроавтобус "Volkswagen Transporter". Едущая перед ним машина затормозила на светофоре, водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения, но не справился с управлением.

За рулём "Volkswagen Transporter" был мужчина 35 лет. По информации областной Госавтоинспекции, он был трезв.

Водитель микроавтобуса серьёзно пострадал. Его госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и множественными переломами рёбер.

На месте ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Напоминаем, при внезапном торможении едущего впереди авто, избежать аварии поможет не только скорость реакции, но и правильно выбранная дистанция между машинами. Рекомендованная безопасная дистанция между автомобилями на городских дорогах при нормальной погоде (отсутствии тумана, дождя или снегопада) составляет около 3-х метров. При плохой погоде дистанцию следует увеличить. Более длинную дистанцию (около пяти метров) рекомендуют держать и начинающим водителям.