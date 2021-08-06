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Общество6 августа 2021 19:02

Школьники из Тверской области проходят обучение в "Академии леса"

Юные экологи-лесоводы учатся ответственному лесопользованию
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Юные экологи-лесоводы учатся ответственному лесопользованию

Юные экологи-лесоводы учатся ответственному лесопользованию

Фото: ПТО

В Тверской области представители школьных лесничеств завершили обучение в экошколе "Академия леса". Ежегодно занятия организует Тверская областная станция юных натуралистов при участии экообъединений из Твери, Кимр, Торжка, Вышнего Волочка, Селижаровского муниципального округа, Фировского, Калининского районов.

Экологическое воспитание, по мнению губернатора Игоря Рудени, является одним из важных направлений работы с детьми и молодёжью.

- Необходимо объединить усилия власти и общественности в работе по повышению ответственности наших граждан в отношении к окружающей среде, – считает Игорь Руденя.

В течение недели юные экологи-лесоводы под руководством опытных преподавателей и профессионалов-практиков училичь ответственному лесопользованию, осваивали методы геоботанических исследований, изучали принципы ландшафтной архитектуры и создания экотроп.

Региональный проект "Академия леса" стартовал в сентябре 2016 года. Благодаря проекту в регионе создано 50 школьных лесничеств.