Заключенные, сбежавшие в Истре, могут скрываться в Тверской области

Подсудимые сбежали из следственного изолятора Фото: прокуратура Московской области

Сотрудниками подмосковной полиции разыскиваются заключенные, сбжавшие из следственного изолятора в Истре 6 августа. Побег из-под стражи совершили пятеро подследственных.

На границе области выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых. Правоохранители не исключают, что они могут скрываться в Тверской области.

В отношении лиц, совершивших побег, следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Проводится служебная проверка. Устанавливаются обстоятельства побега заключенных.

По данным следствия, среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи.

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС ОМВД России по г. Истре (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ).

Всех, кто обладает информацией об обстоятельствах происшествия и нахождении сбежавших, просят звонить по телефонам: 8-495-609-49-52, 8-495-609-49-53.