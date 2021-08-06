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Происшествия6 августа 2021 15:18

МЧС предупредило жителей Тверской области об опасности пребывания на улице

В регионе ожидаются грозы, ливни и сильный ветер
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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МЧС выпустило экстренное предупреждение

МЧС выпустило экстренное предупреждение

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщило, что во второй половине дня 6 августа с сохранением в течение суток 7 августа в отдельных районах Верхневолжья ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе отдельными порывами 15-20 м/с.

Спасатели призывают жителей по возможности при сильном ветре воздержаться от выхода из зданий, не прятаться под деревьями, за остановками общественного транспорта, рекламными конструкциями и т.п.

Напомним, что в Твери, в связи с ожидающимся ухудшением погоды, введен режим повышеной готовности.

Будьте внимательны и осторожны!