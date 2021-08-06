16-летнюю девушку с критическим поражением легких спасли в ДОКБ Твери

Девушке оказали экстренную помощь Фото: vk.com/tvokb

В ДОКБ Твери 3 августа была проведена уникальная реэвакуация пациентки, с применением технологии экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Продецуру провели 16-летней девушке с критическим поражением легких и подтвержденным коронавирусом.

Специалисты отделения анестезиологии-реанимации N4 под руководством главного внештатного анестезиолога-реаниматолога минздрава Тверской области Максима Петрушина, при участии выездной экстренной консультативной бригады ОЭиПКП, приняли решение экстренно оказать помощь девушке на базе ДОКБ и не везти пациентку в областную больницу.

- Бригада врачей прибыла на место. Подключение прошло без осложнений, процедура ЭКМО была начата, состояние пациентки стабилизировалось, что позволило перевезти ее в ОКБ, не прекращая процедуру, - сообщили в группе "ОКБ Тверь" в соцсети.

В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей.