Дороги в Твери отремонтированы на 80 процентов

В Твери продолжается кампания по ремонту дорог Фото: администрация Твери

В Твери продолжается ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в 2021 году в программу ремонта вошли 70 объектов протяженностью свыше 61 км.

- На данный момент работы выполнены на 80%. Ремонт полностью завершен на 7семи объектах, на остальных участках работы продолжаются, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

В Московском и Пролетарском районах ремонтируют 34 объекта. Готовность составляет 50%.

Проводится капитальный ремонт еще четырех объектов улично-дорожной сети в других районах.

Всего до 2024 года в регионе приведут в порядок около 1700 км дорог. В том числе в Твери - более 250 км улиц.