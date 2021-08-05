23 общественных территории и пять дворов благоустроено в Тверской области

В 2021 году запланировано преобразить 100 объектов. Фото: ПТО

В муниципалитетах Тверской области идут работы по благоустройству территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда»). Всего в 2021 году запланировано преобразить 100 объектов в 38 муниципалитетах.

Речь идёт о 21 дворе и 79 парков, набережных, площадей, скверов и игровых площадок.

23 общественных территории и пять дворов уже благоустроены.

- Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий, - считает губернатор Игорь Руденя.