Житель Тверской области предстанет перед судом за убийство

Расследование уголовного дела завершено Фото: Евгения ГУСЕВА

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.

Преступление было совершено в Весьегонске 24 мая 2021 года. Мужчины вместе выпивали и подрались. В ходе ссоры обвиняемый избил потерпевшего и задушил руками.

- За период расследования следователем Следственного комитета проведен ряд следственных действий, направленных на установление истины по уголовному делу. Дана всесторонняя юридическая оценка действиям обвиняемого, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.