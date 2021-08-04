В Твери идёт обустройство здания мультимедийного парка «Россия – Моя история»

Строительство ведётся активно. Фото: ПТО

На набережной реки Лазури в Твери возвели здание будущего мультимедийного парка «Россия – Моя история». Строительство ведётся активно. Парк планировали открыть уже осенью. Сейчас в павильоне прокладывают коммунальные сети, отделывают стены и устанавливают окна.

Напомним, создание патриотического парка «Россия – Моя история» – инициатива Президента РФ Владимира Путина. подобные объекты построены в 23 регионах страны, но в ЦФО пока есть только один - в Москве.

В тверском парке должны появиться интерактивный музей, кассовый павильон, информационный пункт, торговые павильоны, фудкорт, фонтаны, детский дворик, амфитеатр, автомобильная и автобусная стоянки.

Строительство уже инспектировал губернатор региона Игорь Руденя. Глава области сообщил, что в парке будут организованы экскурсии. В дальнейшем в парке создадут молодёжный кластер с офисами и площадками волонтёрских, патриотических, образовательных, спортивных и культурных организаций.