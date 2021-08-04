Грозу и сильный ветер обещают синоптики в Тверской области 5 августа

Жителей Тверской области предупредили об ухудшении погоды Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что 5 августа в регионе ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе отдельными порывами до 20 м/с. Объявлено экстренное предупреждение и желтый уровень опасности.

Днем в Твери и о области до +23 градусов, ночью +9... +14.

Спасатели призывают жителей не пренебрегать правилами безопасности при грозе, быть внимательнее на дорогах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.