В Твери ушла из жизни Заслуженный врач Российской Федерации Римма Виноградова Фото: ПТО

3 августа ушла из жизни Заслуженный врач Российской Федерации, Почетный гражданин Твери Римма Николаевна Виноградова. Соболезнования родным и близким направил губернатор Игорь Руденя.

- Вся жизнь Риммы Николаевны была посвящена служению медицине, укреплению региональной системы здравоохранения Верхневолжья. Талантливый врач и эффективный руководитель, она по праву пользовалась высоким авторитетом в профессиональной среде, внесла весомый вклад в развитие психоневрологической службы в регионе, в сохранение и передачу традиций отечественного здравоохранения новым поколениям медиков, – отметил Игорь Руденя.

Римма Николаевна окончила Калининский государственный медицинский институт. Более 50 лет посвятила психиатрии и работе в Тверском областном психоневрологическом диспансере. Под руководством Риммы Николаевны Виноградовой Областной клинический психоневрологический диспансер стал крупным лечебным центром.

За добросовестный труд была отмечена государственными и региональными наградами.