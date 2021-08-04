Снежковы из Тверской области признаны «Семьёй года - 2021»

Семья Снежковых. Фото: ПТО

Семья Снежковых из Лихославльского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года - 2021» в номинации «Молодая семья». Всего в 2021 году в оргкомитет всероссийского конкурса поступило 366 представлений на семьи-победители региональных этапов, 85 из них были признаны лучшими из лучших.

Илья и Ольга Снежковы вместе со студенческой скамьи. Свой брак молодые люди зарегистрировали 26 августа 2006 года. В 2010 году у них родилась дочь Алина, через четыре года - сын Матвей. В 2021 году пара ждёт еще одного ребёнка.

Снежковы - поклонники спорта. Илья - тренер по лыжным гонкам в комплексной спортивной школе Олимпийского резерва №1 города Тверь. По его инициативе в Лихославльском районе проводится лыжный фестиваль «Снежок» среди детей дошкольного возраста.

В этом году Снежковы сначала стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В мае на награждении к семьям Верхневолжья обратился губернатор Игорь Руденя.

- Хочу поблагодарить вас за важный выбор в жизни - в пользу крепкой, большой и дружной семьи. За сохранение семейных традиций нашего народа. Очень важно, что для вас настоящим счастьем является рождение детей. Основа материнства и отцовства - в воспитании в детях трудолюбия, отзывчивости, уважения к старшим, любви к своей родной земле и стране, - подчеркнул Игорь Руденя.