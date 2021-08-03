В Тверской области мотоциклист нарушил правила и врезался в "Камаз"

В ДТП пострадал мотоциклист Фото: УГИБДД России по Тверской области

3 августа на 293 км трассы М-9 "Балтия" в Оленинском районе Тверской области произошло столкновение мотоцикла "Ямаха" и большегруза "Камаз".

Водитель "Камаза" поворачивал налево на стоянку, в этот момент водитель мотоцикла, двигаясь в попутном направлении, в нарушение ПДД, обгонял его по сплошной линии разметки и попал под колеса большегруза.

Мотоциклист был в мотошлеме, экипировке. В результате ДТП у него диагностирован перелом обеих ног.