В Тверской области продолжаются поиски пропавшего подростка

Мальчик ушел из дома 24 июля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетнего Захара Морозова, 2007 года рождения, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 1 августа.

Известно, что 24 июля мальчик покинул место своего жительства в Твери и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места проживания несовершеннолетнего, следов, указывающих на признаки преступления, не обнаружено.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.