Жители предложили главе Твери обустроить пешеходные дорожки в Южном

В микрорайоне продолжается благоустройство. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Жители Южного предложили главе Твери обустроить пешеходные дорожки в микрорайоне. Просьба прозвучала на недавней встрече главы Твери Алексея Огонькова с инициативной группой жителей микрорайона Южный.

Как поясняют в горадминистрации, активисты предложили проложить дорожку для пешей ходьбы от Левитана к новой зоне отдыха на Можайского. Идею озвучил Андрей Митюрев, председатель совета одного из многоквартирных домов на Можайского.

Напомним, сейчас продолжается благоустройство новой зоны отдыха в Южном. В частности, здесь уже установили системы видеонаблюдения.

Также в Твери идут масштабные работы по благоустройству ещё одной зоны отдыха на Мигаловской набережной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.