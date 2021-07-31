На библиотеке в Тверской области нарисовали хрестоматийного Пушкина и концептуального Чехова

Вот такие Пушкин и Чехов на стене в Вышнем Волочке. Фото: Instagram/vitiajok

Красным по серой стене - на Центре детского и семейного чтения в Вышнем Волочке теперь красуются два портрета классиков русской литературы Александра Пушкина и Антона Чехова.

Причём, гигантская голова Пушкина - узнаваема и христоматийна, подобные изображения знакомы всем по учебникам литературы. Чехов тоже взят из учебника, и тоже хрестоматийный, если бы на пути художника не встало окно, разрубившее изображение пополам. И получился - концепт. Но образ писателя все равно хорошо читается.

Автором произведения стал тверской уличный художник Виктор Лебедев (Витя Джокер).

В разговоре с ТИА художник заметил, что нарисовал этот мурал за два дня:

- Я был просто исполнителем работы. Думали, как расположить на стенах портреты Пушкина и Чехова, решили, что, не смотря на окно, Чехов все равно будет узнаваем.

Напомним, Джокер автор многих портретов известным личностям на стенах Твери, его кисти принадлежат портреты, Солженицына, Никулина и пр.

Джокер пока остаётся единственным из уличных художников Твери, кому благоволят региональные власти и охотно предоставляют пространства для работы.

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