В Тверской области в выходные будут ловить пьяных водителей

Пьяных водителей будут ловить в выходные в Твери.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В предстоящие выходные, с 30 июля по 1 августа, на дорогах Тверской области сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей. Пройдёт еженедельное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Инспекторы будут выявлять водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Согласно законодательству, водитель, пойманный за повторную езжу в пьяном виде, несёт уголовную ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. А это до двух лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
Сообщать о неадекватных действиях водителей, нарушениях правил дорожного движения, фактах управления пвтомобилем в состоянии опьянения необходимо по телефонам полиции: 02, 102 или 112.
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