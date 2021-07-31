В Тверской области в выходные будут ловить пьяных водителей

Пьяных водителей будут ловить в выходные в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В предстоящие выходные, с 30 июля по 1 августа, на дорогах Тверской области сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей. Пройдёт еженедельное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инспекторы будут выявлять водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Согласно законодательству, водитель, пойманный за повторную езжу в пьяном виде, несёт уголовную ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. А это до двух лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Сообщать о неадекватных действиях водителей, нарушениях правил дорожного движения, фактах управления пвтомобилем в состоянии опьянения необходимо по телефонам полиции: 02, 102 или 112.

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