В электричке Москва-Тверь безбилетники распылили газовый баллончик в лицо контролёрам

В тверской электричке безбилетники напали на контролеров Фото: Ольга ТРОФИМОВА

27 июля в электропоезде №6716 "Москва-Тверь" произошел конфликт между пассажирами-безбилетниками и контролерами.

Контролёры-ревизоры Московско-Тверской ППК попытались высадить компанию пмолодых людей без билета из поезда, в ответ нарушители распылили в вагоне перцовый баллончик и напали на сотрудников. Позже конфликт продолжился на платформе.

- В результате распыления газа у нескольких человек случился приступ сильного кашля. Также в результате инцидента два наших работника получили ожоги роговицы и были доставлены от станции Крюково в больницу для оказания медпомощи. Пострадавшие сотрудники – одни из самых опытных контролёров-ревизоров компании. За время работы на них не поступило ни одной жалобы от пассажиров. Мы считаем случившуюся ситуацию недопустимой и будем защищать интересы работников, - сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК и приносит извинения всем пассажирам, пострадавшим от действий безбилетников.

Информация по факту произошедшего, в том числе и водеоматериалы, переданы в полицию.