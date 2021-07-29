В Тверской области семьи с детьми могут подать заявление на получение выплаты до 1 ноября

Губернатор выступил в прямом эфире. Фото: ПТО

Тема поддержки семей с детьми была поднята в прямом телеэфире с губернатором Игорем Руденей.

В Тверской области на получение новых выплат подано более 12 тысяч заявлений. В первую очередь речь идет о поддержке неполных семей и беременных женщин.

Напомним, что 2 июля Президент России принял решение о назначении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. В Верхневолжье приём заявлений начался с 15 июля и продлится до 1 ноября.

- В Тверской области родители более 156 тысяч 800 детей получат данную выплату. Отмечу также, что мы провели индексацию выплат, которые уже получают жители области. Это не только детские выплаты, но и все социальные пособия, - сказал в эфире Игорь Руденя.

В настоящее время среди семей с детьми проводится социологическое исследование, которое продлится до 15 августа. По его результатам планируется сформировать перечень дополнительных мер поддержки.

В Тверской области действует порядка 50 федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми.