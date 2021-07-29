В Твери разыскивается 35-летний голубоглазый мужчина

Мужчину ищут с 27 июля Фото: ВПСО "Сова"

В Твери с 27 июля ведутся поиски 35-летнего Романа Мясникова. Мужчина ушел из дома в поселке Элеватор, Второй переулок, д.8 и не вернулся.

Ориентировку на поиск опубликовал ВПСО "Сова" в соцсети.

Мужчина ростом 175-180 см, голубоглазый, светловолосый, плотного телосложения, есть шрам на брови.

Одет в голубую футболку с черным воротником, джинсовые шорты, сандалии на липучках. При себе - рюкзак и телефон.

Всех, кто обладает информацией о пропашем, просят звонить по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-903-034-25-33 или 102.