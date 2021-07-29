В Бежецком районе Тверской области потушили лесной пожар

В Бежецком районе тушили лесной пожар Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Собщение о задымлении в лесном массиве в районе деревни Дрюцково Бежецкого района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 29 июля.

На место ЧП убыли ПСЧ-22, оперативная группа Бежецкого пожарно-спасательного гарнизона, сотрудник ОНД и ПР по Бежецкому району, сотрудники участкового лесничества, сотрудники администрации Бежецкого района.

- Угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры нет, - сообщили в МЧС. - В 11:10 объявлена локализация возгорания на площади 2,5 Га. В 11:50 - ликвидация.

Всего к тушению привлекалось 25 человек и 9 единиц техники.