В Твери установят 14 новых остановочных павильонов

В Твери установят новые остановки Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской городской Думе на заседании постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству озвучены планы по дальнейшей установке остановок в столице региона.

А планы эти таковы - 14 закупленных в прошлые годы павильонов поставят на остановочных пунктах «Универмаг», «ЖК «Солнечный», «Борихино поле», «Микрорайон Южный-Д», «ЖК «Южный берег» и некоторых других.

При этом будет закуплено еще около 24 павильонов. Три из них будут совершенно нового типа, ранее не использовавшиеся в Твери.

Напомним, что в прошлом году в городе установили 51 павильон типа «Модерн-3», 29 из них - на Московском шоссе. На пяти остановочных пунктах поставили гораздо более комфортные и внушительные павильоны «Тверь» с торговым модулем.