В Тверской области до 1 сентября завершат работы по созданию скейт-парка в Ржеве

Скейт-парк в Ржеве построили в этом году. Фото: ПТО

Во время рабочего визита в Ржев губернатор Игорь Руденя вместе с советником Президента России Владимиром Васильевым заехали посмотреть скейт-парк на Советской площади города. Он построен в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь парка - 340 кв. м. Там в том числе установлена железобетонная скейт-плаза и тренажеры, обустроена прилегающая территория.

Полностью завершить работы на объекте планируется к 1 сентября.

Игорь Руденя поручил предусмотреть все меры безопасности на площадке, а также контролировать, чтобы катающиеся использовали шлемы, наколенники и налокотники.