"Ну, утка, погоди!": в Твери пройдет праздник утиной охоты

В Твери пройдет праздник утиной охоты Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Тверской области в преддверии открытия охоты на пернатую дичь состоится праздник «Ну, утка, погоди!». Организатор - минприроды региона. К участию приглашаются любители и профессионалы-охотники.

Участников ждут в субботу, 7 августа в 10:00 часов по адресу: Тверь, ул. Стрелковая, д. 26.

В программе: конкурсы, лотерея, мастер-классы по стрельбе и релоуду (самостоятельное снаряжение боеприпаса), стрелковые соревнования, чай на костре. Для регистрации участникам нужно отправить СМС или сообщение на WhatsApp по телефону: 8(960)716-39-39.