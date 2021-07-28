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Общество28 июля 2021 19:56

"Ну, утка, погоди!": в Твери пройдет праздник утиной охоты

Любителей и профессионалов-охотников приглашают к участию
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери пройдет праздник утиной охоты

В Твери пройдет праздник утиной охоты

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Тверской области в преддверии открытия охоты на пернатую дичь состоится праздник «Ну, утка, погоди!». Организатор - минприроды региона. К участию приглашаются любители и профессионалы-охотники.

Участников ждут в субботу, 7 августа в 10:00 часов по адресу: Тверь, ул. Стрелковая, д. 26.

В программе: конкурсы, лотерея, мастер-классы по стрельбе и релоуду (самостоятельное снаряжение боеприпаса), стрелковые соревнования, чай на костре. Для регистрации участникам нужно отправить СМС или сообщение на WhatsApp по телефону: 8(960)716-39-39.