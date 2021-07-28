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Происшествия28 июля 2021 19:11

Патологоанатом и санитарка оштрафованы за мошенничество в морге Тверской области

Они брали деньги за бесплатные услуги
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Работники ЦРБ оштрафованы за мошенничество Фото: архив "КП"

Работники ЦРБ оштрафованы за мошенничество Фото: архив "КП"

В Тверской области вынесен приговор патологоанатому и санитарке из морга в Нелидово. работники патологоанатомического отделения Нелидовской ЦРБ осуждены за мошенничество.

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области доказаны семь эпизодов преступлений.

Установлено, что фигуранты уголовноо дела брали деньги за вскрытие трупов и другие необходимые процедуры, которые должны были выполнять бесплатно.

Незаконно полученные деньги они делили между собой.

Приговором суда врач-патологоанатом оштрафован на 50 тысяч рублей, санитарка - на 40 тысяч рублей.