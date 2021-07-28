Над колокольней Николаевского собора в Тверской области засверкал на солнце крест

Крест обновили. Фото: ПТО

В преддверии Дня Крещения Руси, которое отмечается сегодня, 28 июля, на колокольню Николаевского собора в Калязине установили сверкающий золотом крест. Там ведутся реставрационные работы.

- Совсем скоро Калязинская колокольня, которая является символом Центральной России, будет открыта для туристов. Тверская область - это кладезь памятников истории, которые мы стараемся сохранять. Благодаря программе по сохранению истории центральных городов, мы оберегаем наше историческое и культурное наследие, - прокомментировал событие губернатор Игорь Руденя.

Крест почистили и покрыли сусальным золотом в мастерской Истринского района Подмосковья. Также специалисты смогли восстановить утраченные детали и элементы.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, крест был освящен в церкви в честь Введения Божией Матери во храм на Монастырском острове.

На колокольне завершены работы по расчистке белого камня, отштукатурены шесть ярусов фасада, проинъектированы фасадные скважины и колонны, смонтированы балки под площадки на первом ярусе. Продолжается бурение скважин для усиления фундамента, ведутся отделочные работы на фасаде.

По завершению реставрационных работ памятник архитектуры электрифицируют, сделают его художественную подсветку и установят автоматизированную систему управления колоколами.

СПРАВКА КП

Колокольня Николаевского собора в Калязине была построена в 1800-1801 годах. При обустройстве Угличского водохранилища в 1940-х старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.

В общей сложности при создании Угличского водохранилища затоплению подверглись около 100 деревень и сёл, 30 городских и сельских храмов.