Мужчина из Твери перевел аферисту в соцсети 10 000 рублей

Мужчина перевел мошенникам 10 000 рублей Фото: Екатерина ЗАРВА

В полицию обратился 39-летний житель Центрального района Твери и сообщил, что стал жертвой мошенника в соцсети.

Через интернет заявитель получил сообщение от родственника, в котором он просил одолжить 10 000 рублей. Не сомневаясь, что оказывает помощь знакомому, мужчина перевел деньги, а потом узнал, что страница родственника взломана.

Подозреваемого разыскивает полиция. Следователем Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждено уголовного дело по статье "Мошенничество".