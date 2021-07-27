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Происшествия27 июля 2021 16:25

Мужчина из Твери перевел аферисту в соцсети 10 000 рублей

Злоумышленник просил денег через аккаунт знакомого
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина перевел мошенникам 10 000 рублей

Мужчина перевел мошенникам 10 000 рублей

Фото: Екатерина ЗАРВА

В полицию обратился 39-летний житель Центрального района Твери и сообщил, что стал жертвой мошенника в соцсети.

Через интернет заявитель получил сообщение от родственника, в котором он просил одолжить 10 000 рублей. Не сомневаясь, что оказывает помощь знакомому, мужчина перевел деньги, а потом узнал, что страница родственника взломана.

Подозреваемого разыскивает полиция. Следователем Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждено уголовного дело по статье "Мошенничество".