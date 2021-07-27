В Тверской области женщина незаконно получала пособие по безработице

Женщина незаконно получила пособие по безработице
Фото: Мария ЛЕНЦ
Удомельской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что в декабре 2020 года 28-летняя жительница Удомельского городского округа через интерактивный портал обратилась в Центр занятости для назначения и выплаты пособия по безработице.
Выплату одобрили и, скрыв факт трудоустройства, женщина незаконно получила пособие по безработице в размере более 12 000 рублей.
По иску межрайонного прокурора решением суда с женщины взыскана незаконно полученная выплата.
Решение не вступило в законную силу.