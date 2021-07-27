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Общество27 июля 2021 10:37

В Тверской области женщина незаконно получала пособие по безработице

Прокуратура провела проверку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина незаконно получила пособие по безработице

Женщина незаконно получила пособие по безработице

Фото: Мария ЛЕНЦ

Удомельской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что в декабре 2020 года 28-летняя жительница Удомельского городского округа через интерактивный портал обратилась в Центр занятости для назначения и выплаты пособия по безработице.

Выплату одобрили и, скрыв факт трудоустройства, женщина незаконно получила пособие по безработице в размере более 12 000 рублей.

По иску межрайонного прокурора решением суда с женщины взыскана незаконно полученная выплата.

Решение не вступило в законную силу.