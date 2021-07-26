Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 18:20

Свалку строительного мусора убрали у деревни Глинково в Тверской области

На место выезжали специалисты минприроды
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Свалка ТКО в Глинково Фото: минприроды Тверской области

Свалка ТКО в Глинково Фото: минприроды Тверской области

В Тверской области вблизи деревни Глинково в Калининском районе отрудниками минприроды была выявлена несанкционированная свалка бытового и строительного мусора. На место для ликвидации выезжал региональный оператор.

- Администрации Калининского района рекомендовано исполнить обязанности, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В ближайшее время необходимо определить схемы размещения ТКО, создать и содержать места накопления твердых коммунальных отходов, - сообщили в минприроды.