Более трех миллионов рублей украли аферисты у жителей Тверской области

Мошенники обманули жителей Тверской области на три миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

За сутки, 23 июля, телефонные мошенники обманули девятерых жителей Тверской области, похитив у них более трех миллионов рублей.

Самой крупной суммы, по информации регионального УМВД, лишился пенсионер из Удомли. Мужчина перевел мошенникам свыше миллиона рублей на 55 разных номеров. Также "лжебанкиры" похитили 378 тысяч рублей у 63-летней пенсионерки из Осташкова, 360 тысяч рублей у 43-летней тверичанки, 187 тысяч рублей у 68-летней жительницы Кашина и 157 тысяч у 43-летней жительницы Фирово.

78-летняя пенсионерка из Максатихи перевела злоумышленникам 170 тысяч рублей, чтобы получит компенсацию за лекарства. Номер телефона мошенника оказался зарегистрирован в одной из республик Северо-Кавказского региона.

Во всех случаях мошенничества разбирается полиция.