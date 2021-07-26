Осужденные ИК-4 в Торжке Тверской области прошли таинство крещения

Осужденные прошли таинство крещения Фото: УФСИН России по Тверской области

В преддверии Дня крещения Руси, который отмечается 28 июля, в храме святого Александра Невского на территории ИК-4 в Торжке прошла праздничная литургия и состоялось таинство крещения осужденных.

Богослужение совершил отец Александр, окормляющий храм исправительного учреждения. После литургии отец Александр совершил таинство крещения осужденных, которые пришли к решению принять православную веру, находясь в исправительной колонии.

- Священник поздравил осужденных с принятием крещения, дал им духовные советы, пожелал не преступать закон в будущем, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.