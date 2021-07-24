Водитель в Тверской области не справился с управлением, так как отвлёкся на музыку

Автомобиль разбит, но водитель, к счастью, жив. Фото: Управление ГИБДД.

В Тверской области на трассе "Балтия", в 241 километре от границы с Латвией и в 347 километрах от Москвы, автомобиль Ниссан Альмера слетел в кювет и врезался в дерево.

Автомобилем управлял 25-летний мужчина.

В результате происшествия он получил сотрясение головного мозга и доставлен в ЦРБ города Нелидово. Он был трезв.

Мужчина пояснил, что хотел переключить музыку и отвлёкся.

Угрозы жизни, сообщают в ГИБДД, нет. Автомобиль разбит.