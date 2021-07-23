В Твери начинается приемка школ и детских садов перед началом учебного года

Школы и детские сады готовят к началу учебного года Фото: администрация Твери

В Твери в преддверии учебного года завершаются ремонтные работы в школах и детских садах. В ближашие дни начнется приемка учреждений.

В школе №48 и центре образования №49 будут дополнительно введены два новых класса на 25 ученических мест каждый. Ученики придут новые классы уже в сентябре.

Капитальный ремонт кровель проходит в детских садах №31 и №141, в средней школе №27. В школе №9 капитально ремонтирют систему пожарной сигнализации и оповещения.

Более 6 миллионов рублей выделено на ремонт и переоборудование пищеблока в школе №37 в посёлке Химинститута. В дошкольном отделении 30-й школы проводится замена оконных блоков, в детском саду №142 - капитальный ремонт нескольких групп, а в детском саду №96 - замена системы внутреннего электроснабжения.

Во всех школах и детских садах Твери делают косметический ремонт, устанавливают новую мебель и спортинвентарь, готовят сети к отопительному сезону,обеспечивают противопожарную и антитеррористическую безопасность.