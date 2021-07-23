Три машины столкнулись на пересечении улиц Склизкова и 15 лет Октября в Твери

В ДТП пострадали женщина и ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло днем, 23 июля, на улице Склизкова у дома №35 (пересечение с улицей 15 лет Октября) в Твери.

31-летняя водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", при выезде со второстепенной дороги, не уступила дорогу автомобилю "Шевроле Авео", под управлением 35-летнего водителя, затем "Рено" столкнулась со стоящим "Фольксваген Гольф".

В аварии пострадали пассажиры "Рено" - женщина и 12-летний ребенок. Их доставили в больницу до приезда экипажа ДПС. Угрозы жизни нет. Водители трезвые.