В Твери помогли обманутым дольщикам

Игорь Руденя рассказал о решении многолетней проблемы обманутых дольщиков. Фото: ПТО

22 июля в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя рассказал о решении многолетней проблемы обманутых дольщиков многоквартирного дома №2 на улице Новая в Твери.

Из 42 дольщиков 21 человек уже получил квартиру.

- Планируем, что до конца текущего года все оставшиеся дольщики оформят свои юридические права на жилье. Вместе с застройщиками, которые помогают нам решать эти вопросы в Твери, до конца этого года постараемся закрыть все известные случаи обманутых дольщиков. Будет еще что-то появляться с прошлых лет, будем тоже с этим работать и решать, - сказал Игорь Руденя.

Благодарные дольщики пригласили губернатора в гости.