В Иваньковское водохранилище и Селигер в Тверской области выпустили мальков сазана

В естественной среде рыба сможет достигнуть размера до 30 см и веса примерно 1,5 кг Фото: ПТО

21 июля в Иваньковское водохранилище и озеро Селигер выпустили мальков сазана. Всего 74 000 рыбок весом 1,5 грамма каждая. В естественной среде рыба сможет достигнуть размера до 30 см и веса примерно 1,5 кг.

- Верхневолжье – самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов. За прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Все этапы процесса зарыбления 21 июля прошли под контролем специальной комиссии в составе представителей Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

С начала 2021 года в Тверской области проведено 14 мероприятий по зарыблению. Выпущено 3 млн мальков ценных пород рыб: сазана, стерляди, щуки, судака. Всего в 2021 году будет выпущено более 4,7 млн мальков ценных видов рыб.