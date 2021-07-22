Губернатор Тверской области встретился с жителями Максатихинского района

Губернатор на встрече с жителями Максатихи. Фото: ПТО

22 июля в Максатихе губернатор Игорь Руденя провел встречу с представителями местной общественности. Порадовал их несколькими позитивными сообщениями.

На встрече прозвучал вопрос о судьбе Дома культуры в Рыбинском сельском поселении. Игорь Руденя поручил региональному Министерству культуры рассмотреть возможности возобновления работы этого ДК.

Жители обратились к главе региона с просьбой отремонтировать дорогу Максатиха – Сельцы – Райда общей протяженностью порядка 52 км.

- Данную дорогу можно поставить в план ремонта на три года, - отметил Губернатор. - В этом году - провести на ней первоочередные противоаварийные действия, а в 2022-2023 годах - привести в нормативное состояние.

Глава региона также поручил отремонтировать 10-километровый участок дороги Максатиха-Лесное. Здесь работы должны начаться в ближайшее время и завершиться к концу текущего года.

Помимо этого, губернатор сообщил, что планах оснащения оборудованием местной ЦРБ. До конца года должна быть произведена закупка и установка рентген-аппарата.

Игорь Руденя сообщил, что для школы №1 будет возведено новое здание. На данный момент из-за нехватки мест дети в учреждении учатся в две смены.

Губернатор также рассказал о газификации муниципалитета. Для обеспечения населения газом в рамках региональной программы газификации предусмотрено строительство межпоселкового газопровода «Бежецк-Максатиха» общей протяженностью более 60 км.

- В 2023 году должны быть газифицированы поселки Фабрика, Ривицкий, Максатиха и другие населенные пункты, - подчеркнул Игорь Руденя.