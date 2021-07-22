Губернатор Тверской области побывал в детском лагере

Ребят сыграли губернатору несколько песен на гитаре и домре. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя во время поездки в Максатиху 22 июля посетил летний оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Глава региона пообщался с ребятами, поинтересовался, как проходит их отдых. а также сыграл с подростками в пинг-понг.

Ребят сыграли губернатору несколько песен на гитаре и домре. Игорь Руденя в ответ поручил министерству культуры региона пригласить детей на один из областных концертов, чтобы они выступили на сцене вместе с другими артистами.

Оздоровительный лагерь «Лесная сказка» находится в 5 км от Максатихи. Летние дачи располагаются в сосновом бору на живописном берегу реки Молога.

Лагерь действует с 1959 года. На его территории – три спальных корпуса, медицинский блок, столовая, летняя эстрада.

В этом году за три летние смены там отдохнут 90 детей в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе воспитанники домов-интернатов, реабилитационных центров, ребята из семей в непростой жизненной ситуации.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, этим летом в регионе открыто свыше 600 загородных, палаточных и дневных лагерей. Предполагается, что на каникулах отдохнуть в лагерях и укрепить здоровье в санаториях смогут более 52 тысяч детей.