11-летний мальчик пострадал в ДТП с большегрузом в Твери

В ДТП с фурой пострадал мальчик Фото: УГИБДД России по Тверской области

21 июля на Петербургском шоссе в Твери произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

56-летний мужчина, управляя автомобилем "Скания" на регулируемом перекрестке, при повороте налево, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем "Хонда Аккорд", под управлением 44-летнего мужчины. "Хонда" врезалась в стоящий "Хендай Солярис", а тот - в стоящую "Лада Приора".

В результате ДТП пострадал 11-летний мальчик-пассажир автомобиля "Хендай", ребенок был пристегнут ремнем безопасности. С травмами он доставлен в больницу.