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Здоровье22 июля 2021 16:36

Зоомагазин в Твери закрыли из-за отказа сотрудников вакцинироваться

Товары доставляют на дом
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Магазин временно закрыт Фото: vk.com/ostorozhno_tver.pozor_tver/Юлия Ильницкая

Магазин временно закрыт Фото: vk.com/ostorozhno_tver.pozor_tver/Юлия Ильницкая

В Твери закрылся зоомагазин в Спортивном переулке. Причиной послужил отказ работников проходить вакцинацию против коронавируса.

Объявление о приостановлении работы магазина сфотографировала и выложила в группу Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь) подписчица.

Товары магазин доставляет на дом.

Напомним, что, постановлением главного санитарного врача, в Тверской области введена обязательная вакцинация для работников торговли и других сфер.