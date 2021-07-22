Зоомагазин в Твери закрыли из-за отказа сотрудников вакцинироваться

Магазин временно закрыт Фото: vk.com/ostorozhno_tver.pozor_tver/Юлия Ильницкая

В Твери закрылся зоомагазин в Спортивном переулке. Причиной послужил отказ работников проходить вакцинацию против коронавируса.

Объявление о приостановлении работы магазина сфотографировала и выложила в группу Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь) подписчица.

Товары магазин доставляет на дом.

Напомним, что, постановлением главного санитарного врача, в Тверской области введена обязательная вакцинация для работников торговли и других сфер.